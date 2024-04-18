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Сырский обсудил с Каволи потребности Украины на фронте

18 апреля 2024 07:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский обсудил с Каволи потребности Украины на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи. Они обсудили потребности украинских военных на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook в четверг, 18 апреля.

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Разговор Сырского с Каволи

Главнокомандующий ВСУ проинформировал Каволи о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике.

Стороны обсудили ужесточение военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Сырский и Каволи обменялись мнениями о тактической ситуации в поле боя.

"Поблагодарил США и партнеров по НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня больше всего влияют на усиление обороноспособности Украины. Разговор состоялся, как всегда, в дружеской, конструктивной обстановке", — добавил Сырский.

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Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Сырский предупредил о сложной ситуации на фронте. Враг наступает, однако украинские защитники оказывают упорное сопротивление.

Также 13 апреля главнокомандующий ВСУ совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка на этом направлении в последнее время обострилась.

США
НАТО
ВСУ
Украина
Александр Сырский

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