Сирський показав, як українські бійці нищать окупантів вдень та вночі

Знищення російської техніки. Фото: скриншот з відео

Українські військові на усіх ділянках фронту продовжують нищити ворога і вдень, і вночі. Окупанти втрачають чимало техніки та особового складу.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram в середу, 17 квітня, та показав відповідне відео.

Читайте також:

Влучні удари по окупантах

На відео видно, як наші захисники влучно завдають ударів по ворожій техніці з дронів та артилерії. Російські війська не мають спокою ні вдень, ні вночі, а всі їхні "схованки" рано чи пізно знаходять "пташки" Сил оборони.

"Наші воїни — сила", — підписав відео Сирський.

Інші успіхи українських військових

Нагадаємо, днями на Херсонщині прикордонники знищили низку одиниць військової техніки, польові пункти боєпостачання та кілька укриттів окупантів. Впоратися із завданням військовим допомагали ударні дрони українського виробництва "Баба Яга".

Крім того, військові спеціального підрозділу Головного управління розвідки майстерно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". Це сталося 14 квітня, коли російські зенітники якраз святкували День військ протиповітряної оборони РФ.

Додамо, у СтратКомі показали, як військові з HIMARS знищили російський "Бук".