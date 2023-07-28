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Сирський показав блискучу роботу артилерії 22 бригади на Бахмутському напрямку

28 липня 2023 16:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський показав блискучу роботу артилерії 22 бригади на Бахмутському напрямку
Українські військові стріляють з гаубиці. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Бахмутському напрямку дуже гаряче, українські захисники продовжують нищити ворога. Відтак, артилеристи 22 бригади прицільним ударом знищили ворогів, які ховались у лісосмузі.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський опублікував відео роботи української артилерії. 

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Блискуча робота української артилерії

Сирський розповів, що аеророзвідникам вдалося виявити окупантів, які маскувалися в лісосмузі, а артилеристи 22 ОМБр прицільним пострілом знищили ворога.

"Бахмутський напрямок. Чудова робота реактивної артилерії 22-ї ОМБр. Аеророзвідники виявили противника, який маскувався у лісосмузі. Залповим вогнем з БМ-21 "Град" росіян було знищено", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно Сирський показав, як у Соледарі Донецької області українські військові знищили приховану радіолокаційну станцію російських окупантів "Аістьонок". Вони розмістили її на даху багатоповерхівки.

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так, генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.

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