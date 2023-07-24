Українські військові знищили ворожу радіолокаційну станцію у Соледарі
У Соледарі Донецької області українські військові знищили приховану радіолокаційну станцію російських окупантів "Аістьонок". Вони розмістили її на даху багатоповерхівки.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Знищення військової техніки ворога
Сирський зазначив, що російські окупанти намагаються перетворити місто Соледар у свою фортецю. Важливими елементами оборони ворога є мобільні контрбатарейні РЛС "Аістьонок". Вони спостерігають за околицями Соледара.
"Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним "Вялий". Він передав координати "Аістьонка" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе", — розповів Сирський.
Нагадаємо, Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на східному, де точними ударами знищують склади з боєприпасами та живу силу російських загарбників.
Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.
Додамо, командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.