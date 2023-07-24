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Українські військові знищили ворожу радіолокаційну станцію у Соледарі

24 липня 2023 22:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові знищили ворожу радіолокаційну станцію у Соледарі
Знищена РЛС у Соледарі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Соледарі Донецької області українські військові знищили приховану радіолокаційну станцію російських окупантів "Аістьонок". Вони розмістили її на даху багатоповерхівки.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Знищення військової техніки ворога

Сирський зазначив, що російські окупанти намагаються перетворити місто Соледар у свою фортецю. Важливими елементами оборони ворога є мобільні контрбатарейні РЛС "Аістьонок". Вони спостерігають за околицями Соледара.

"Одну з таких прихованих станцій виявив на даху будинку аеророзвідник 30 ОМБр з позивним "Вялий". Він передав координати "Аістьонка" колегам-спецпризначинцям, які вправно знищили його FPV-камікадзе", — розповів Сирський.

Нагадаємо, Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту. Зокрема, на східному, де точними ударами знищують склади з боєприпасами та живу силу російських загарбників. 

Також ми писали, що Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.

Додамо, командувач Сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський поділився записом дій 66 ОМБр ЗСУ проти техніки ЗС РФ. Відеоматеріал демонструє знищення російської бронетехніки.

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