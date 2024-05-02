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Сырский показал эффективную работу Сил обороны по технике и живой силе россиян

2 мая 2024 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский показал эффективную работу Сил обороны по технике и живой силе россиян
Удар ВСУ по колонне российских захватчиков. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам, несмотря на их попытки захватить еще больше украинских территорий. Украинские защитники работают день и ночь, уничтожая вражескую технику и живую силу противника.

Видео эффективной работы украинских воинов опубликовал командующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 2 апреля.

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"Непрерывная боевая работа Сил обороны Украины — враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — коротко прокомментировал Сырский.

На видео можно увидеть, как украинские военные уничтожают вражеские колонны из грузовиков, перевозящих живую силу противника. Пехотинцы пытаются спастись, однако их также ликвидируют.

Также Силы обороны эффективно работают по вражеским танкам, превращая их в металлолом.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения РФ.

Также Сырский показал, как военные ударили по местам сосредоточения личного состава русских оккупантов. Цели поражены в Донецкой и Запорожской областях.

война
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