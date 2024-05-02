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Сирський показав ефективну роботу Сил оборони по техніці та живій силі росіян

2 травня 2024 08:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав ефективну роботу Сил оборони по техніці та живій силі росіян
Удар ЗСУ по колоні російських загарбників. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам, не зважаючи на їх спроби захопити ще більше українських територій. Українські захисники працюють день і ніч, знищуючи ворожу техніку та живу силу ворога.

Відео ефективної роботи українських воїнів опублікував командуючий ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 2 квітня.

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"Невпинна бойова робота Сил оборони України — ворог та техніка загарбників отримають лише смерть та цілковите знищення в Україні", — коротко прокоментував відео Сирський.

На відео можна побачити, як українські військові знищують ворожі колони з вантажівок, які перевозять живу силу супротивника. Піхотинці намагаються врятуватися, проте їх також ліквідують.

Також Сили оборони ефективно працюють по ворожих танках, перетворюючи їх у металобрухт.

Раніше ми повідомляли, що українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їх техніку на нашій землі. Так, Сирський показав яскраві епізоди знищення техніки та озброєння РФ.

Також Сирський показав, як військові вдарили по місцях зосередження особового складу російських окупантів. Цілі вражено в Донецькій та Запорізькій областях.

війна
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окупанти
Сирський
втрати окупантів

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