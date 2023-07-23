Сырский показал эффектное видео, как 54 ОМБр уничтожает состав и живую силу россиян

Кадры по уничтожению врагов. Фото: скриншот

Силы обороны Украины удачно работают на всех участках фронта. В частности, на восточном, где точными ударами уничтожают склады с боеприпасами и живой силой российских захватчиков.

Соответствующее видео обнародовал генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также:

Уничтожение вражеской пехоты

Сообщается, что успешно отработало 54 ОМБр имени Ивана Мазепы.

"Ворон летает, а Буря — стреляет", — подписал видео Сырский.

Напомним, военная инициатива на фронте перешла на сторону Украины. Бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются каждый день.

Добавим, Александр Сырский заявил, что в настоящее время созданы все условия для того, чтобы вернуть Бахмут, но с меньшими в десятки раз потерями, чем у россиян. Это важный стратегический город, и отвоевать его — дело чести.