Сырский показал эффектные кадры уничтожения врага на Бахмутском направлении

Уничтожение вражеской техники. Фото: Скриншот

ВСУ продолжают успешно действовать на Бахмутском направлении. В сети появились уникальные кадры уничтожения военной техники РФ.

Соответствующее видео на своей странице в Telegram опубликовал генерал Александр Сырский.

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"Бахмутское направление. Удачную совместную охоту устроили тактическая группа ЦСО "А" и аэроразведчики 30-й ОМБр "Команда Вялого". За шесть часов FPV-дроны спецназовцев, которые корректировали глаза 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники — две пушки Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ", — написал Сырский.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.

Также мы писали, что украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.