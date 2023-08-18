В Генштабе рассказали, где ВСУ закрепляются и отбивают атаки врага

Украинский военный с оружием. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Украинские военные продолжают ведение наступательных действий. Они атакуют южнее города Бахмут Донецкой области. Бойцы ВСУ также отразили атаки российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, передает Military Media Center.

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По словам Ковалева, Силы обороны продолжают контрнаступление южнее города Бахмут. Они закрепляются на достигнутых рубежах.

Ковалев рассказал, что украинские военные наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям российских оккупантов, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Силы обороны отбили атаки врага на двух направлениях:

Купянском;

Лиманском.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Сеньковки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Богдановки и Белой Горы Донецкой области", — сообщил Ковалев.

По его словам, там продолжаются тяжелые бои.

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.

Также мы писали, что украинские военные совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.