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Сирський показав ефектні кадри знищення ворога на Бахмутському напрямку

19 серпня 2023 00:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав ефектні кадри знищення ворога на Бахмутському напрямку
Знищення ворожої техніки. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

ЗСУ продовжують успішно діяти на Бахмутському напрямку. В мережі з'явилися унікальні кадри знищення військової техніки РФ.

Відповідне відео на своїй сторінці у Telegram опублікував генерал Олександр Сирський.

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"Бахмутський напрямок. Вдале спільне полювання влаштували тактична група ЦСО "А" та аеророзвідники 30-ї ОМБр "Команда Вялого".  За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували очі 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну Д-30, ЗРК "Стріла" та КамАЗ", — написав Сирський.

Нагадаємо, українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Загарбники втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи, засоби ППО та інше. Кількість знищених за минулу добу солдат РФ становить приблизно 460 осіб.

Також ми писали, що українські військові здійснюють успішні наступальні дії в умовах, коли поступаються армії РФ за показниками чисельності та забезпеченості. Наразі відбувається унікальна ситуація. 

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