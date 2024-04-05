Сырский показал, как Силы обороны уничтожают российскую технику
Украинские военные ежедневно продолжают не только сдерживать врага, но и наносить ему значительные потери в личном составе и технике. Так, Силы обороны на каждом направлении разумно и профессионально используют все оружие и дроны.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 5 апреля, и показал соответствующее видео.
Как Силы обороны уничтожают оккупационную армию
"Неустанная работа Сил обороны Украины — враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — отметил Сырский.
На видео видно, как наши военные уничтожают целые колонны вражеской техники, личный состав оккупантов, а также прицельные "сбросы" прямо в танк или окоп захватчиков.
Напомним, недавно украинские спецназовцы из Национальной гвардии остановили движение колонны российской бронетехники на восточном направлении. Группа "Омега-1" уничтожила технику врага почти на 2 миллиона долларов.
Также бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".
Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.
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