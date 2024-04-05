Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский показал, как Силы обороны уничтожают российскую технику arrow

Сырский показал, как Силы обороны уничтожают российскую технику

5 апреля 2024 09:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский показал, как Силы обороны уничтожают российскую технику
Уничтожена российская техника. Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные ежедневно продолжают не только сдерживать врага, но и наносить ему значительные потери в личном составе и технике. Так, Силы обороны на каждом направлении разумно и профессионально используют все оружие и дроны.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в пятницу, 5 апреля, и показал соответствующее видео.

Читайте также:

Как Силы обороны уничтожают оккупационную армию

"Неустанная работа Сил обороны Украины — враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — отметил Сырский.

На видео видно, как наши военные уничтожают целые колонны вражеской техники, личный состав оккупантов, а также прицельные "сбросы" прямо в танк или окоп захватчиков.

Напомним, недавно украинские спецназовцы из Национальной гвардии остановили движение колонны российской бронетехники на восточном направлении. Группа "Омега-1" уничтожила технику врага почти на 2 миллиона долларов.

Также бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили на Восточном направлении вражеский разведывательный дрон "Орлан-10".

Кроме того, украинские пограничники уничтожили вражескую гаубицу "Д-30" на Южном направлении. Защитники обнаружили вражескую технику при разведке на местности.

военная техника
оккупанты
война в Украине
Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста