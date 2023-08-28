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Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов

28 августа 2023 11:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал, как украинские бойцы умело уничтожают оккупантов
Момент взрыва на российских позициях. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов, которые пришли в нашу землю с войной. Воины "Легиона" 54-й ОМБр метко наносят удары по враждебным целям.

Работу бойцов показал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Работа "Легиона" 54-й ОМБр. Слава Украине", — написал он.

Отметим, что украинские военные с каждым днем уничтожают все больше техники российских оккупантов. Враг остается на фронте без танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, РСЗО и прочего. Бойцы ВСУ показали, как эффектно уничтожили танк противника.

Напомним, подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает уже третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики продолжают терять важную военную технику для введения войны.

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