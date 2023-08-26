Українські військові показали, як професійно знищили російський танк

Знищення ворожого танку. Фото: скриншот з відео

Українські військові з кожним днем знищують все більше техніки російських окупантів. Ворог залишається на фронті без танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, РСЗВ та іншого. Бійці ЗСУ показали, як ефектно знищили танк противника.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Знищення ворожого танку

На відео можна побачити, як українські військові знищили танк російських окупантів. Внаслідок удару розпочалася пожежа. Військові також показали, що залишилося від техніки противника.

"Знищення російського танку 63-ою окремою механізованою бригадою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники втрачають важливу військову техніку для введення війни.

Також ми писали, що українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледара.

Додамо, поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.