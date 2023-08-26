Вже третій на рахунку: з'явилось відео, як підрозділ "Білі вовки" знищили танковий полк РФ

Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео

Підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку для введення війни.

Відео опублікувала СБУ.

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У СБУ розповіли, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бійці підрозділу "Білий вовк" у складі ЦСО "А" знищили 216 ворожих танків.

"Враховуючи, що штатна чисельність танкового полку армії РФ становить 94 одиниці, то наші хлопці вже "закрили" на своєму рахунку два полки і наполегливо добивають третій!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують ефектно знищувати техніку російських окупантів. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни влаштували "сафарі" поблизу Соледару.

Також ми писали, що поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Додамо, українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22 ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".