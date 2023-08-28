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Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів

28 серпня 2023 11:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський показав, як українські бійці вправно знищують окупантів
Момент вибуху на російських позиціях. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. Воїни "Легіону" 54-ї ОМБр влучно завдають ударів по ворожих цілях.

Роботу бійців показав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Знищення противника

"Робота "Легіону" 54-ї ОМБр. Слава Україні", — написав він.

Зазначимо, українські військові з кожним днем знищують все більше техніки російських окупантів. Ворог залишається на фронті без танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, РСЗВ та іншого. Бійці ЗСУ показали, як ефектно знищили танк противника.

Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку для введення війни.

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