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Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают технику оккупантов

7 июля 2023 14:30
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал, как ВСУ эффективно уничтожают технику окупантов
Украинские военные держат Javelin. Фото: АрмияInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал, как ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские военные успешно уничтожают живую силу и технику врага.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории. На видео работа 3-й ОШБр в окрестностях города Бахмут. Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", написал он.

Успехи ВСУ

Ранее Сырский показал, как снайпер Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении уничтожил вражеского корректировщика. И сделал это с дистанции 1 800 метров.

Напомним, Александр Сырский не дал ответа на вопрос о том, когда закончится война РФ против Украины. Он отметил, что враг сопротивляется, поэтому контрнаступление ВСУ продвигается медленнее.

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