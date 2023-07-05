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"Ворог вперто чинить опір": Сирський відповів, коли закінчиться війна в Україні

5 липня 2023 11:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Ворог вперто чинить опір": Сирський відповів, коли закінчиться війна в Україні
Олександр Сирський. Фото: AрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський не дав відповіді на питання про те, коли закінчиться війна РФ проти України. Він зазначив, що ворог чинить опір, тому контрнаступ ЗСУ просувається повільніше.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News.

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Відповідь Сирського

На запитання американської журналістки про те, коли закінчиться війна, він відповів стисло: "Я не знаю".

Після цього його запитали: "Чи відчуваєте ви тиск з боку західних союзників, щоб рухатися швидше (в контрнаступі. — Ред)?".

"У нас немає такого, щоб нас хтось підганяв", — відповів Сирський.

Як просувається контрнаступ 

За його словами, щодо цього питання, то є лише його бажання та бажання військових, які є під його керівництвом.

"Ми розуміємо, що сьогодні хочемо, наприклад, вийти на якийсь рубіж, але саме тому я постійно відвідую своїх підлеглих на передовій. Тому що одна справа — розробляти якийсь план в тилу, а інша справа — бачити, як досягти успіху на місці, коли ворог вперто чинить опір", —  зауважив він.

Втрати Росії

Також Олександр Сирський зазначив, що попри те, що Україна розпочала свій контрнаступ, Росія зазнає значно більших втрат. Найгарячіші бої зараз тривають на півдні.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський поглузував із приватної військової компанії "Вагнер". Так, у розмові журналістці ABC генерал заявив, що історія "вагнерівців" закінчилася. 

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