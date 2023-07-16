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Сырский показал, как ВСУ успешно уничтожили оккупантов в Луганской области

16 июля 2023 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ успешно уничтожили окупантов в Луганской области: Сырский показал видео
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают успешно работать по всем участкам фронта. В частности, в Луганской области в районе Белогоровки ВСУ эффективно уничтожили отряд оккупантов.

Соответствующее видео обнародовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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ВСУ уничтожили окупантов в Луганской области

Известно, что успешно отработало по россиянам подразделение "Ворон" из 54 ОМБр.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге — 200 и 300", — говорится в сообщении.

 

Напомним, появилось видео, где ВСУ эффективно уничтожают технику врага в Запорожском направлении. Также удалось уничтожить состав боеприпасов реактивной артиллерии ракетой GMLRS, которую обнаружил дрон.

Добавим, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Их аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

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