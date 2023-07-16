ЗСУ успішно знищили окупантів на Луганщині: Сирський показав відео

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту. Зокрема, у Луганській області в районі Білогорівки ЗСУ ефективно знищили загін окупантів.

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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Відомо, що успішно відпрацював по росіянах підрозділ "Ворон" з 54 ОМБр.

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку — 200 та 300", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з'явилося відео, де ЗСУ ефективно знищують техніку ворога на Запорізькому напрямку. Також вдалося знищити склад боєприпасів реактивної артилерії ракетою GMLRS, який виявив дрон.

Додамо, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.