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Сирський показав, як ЗСУ успішно знищили окупантів на Луганщині

16 липня 2023 11:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
ЗСУ успішно знищили окупантів на Луганщині: Сирський показав відео
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту. Зокрема, у Луганській області в районі Білогорівки ЗСУ  ефективно знищили загін окупантів. 

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

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ЗСУ знищили окупантів на Луганщині

Відомо, що успішно відпрацював по росіянах підрозділ "Ворон" з 54 ОМБр. 

"Район Білогорівки. Працює "Ворон" з 54-ї ОМБр. Бігли кудись орки. В підсумку — 200 та 300", — йдеться у повідомленні. 

 

Нагадаємо, з'явилося відео, де ЗСУ ефективно знищують техніку ворога на Запорізькому напрямку. Також вдалося знищити склад боєприпасів реактивної артилерії ракетою GMLRS, який виявив дрон. 

Додамо, генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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