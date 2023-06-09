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Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом

9 июня 2023 14:29
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram-канал Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На Бахмутском направлении противодействуют оккупационным войскам подразделения 45-й отдельной артиллерийской бригады. Они уничтожают технику и склады российских окупантов.

Об этом командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале.

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Украинская армия продолжает контрнаступать в районе города Бахмут Донецкой области.

На этом участке фронта воюют, в частности, подразделения 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Успешная работа артиллерии

Украинские артиллеристы освобождают территории от российских окупантов.

Так, недавно военнослужащие 45-й ОАБр уничтожили:

  • полевой склад россиян;
  • пушку окупантов.

Генерал-полковник Сырский опубликовал видео работы военнослужащих 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Напомним, российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, враг пытается перейти в наступление на Бахмутском направлении.

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