Сырский показал ювелирную работу ВСУ по вражеской технике и живой силе

Подбитый российский танк. Фото: скриншот

Украинские воины ведут боевую работу круглосуточно каждый день. Они не прекращают уничтожать вражескую технику и наносить российским захватчикам урон в живой силе.

Видео эффективной работы бойцов Сил обороны опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в четверг, 28 марта.

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"Украинские воины ведут боевую работу 24/7. Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения", — лаконично написал Сырский.

На видео можно увидеть кадры по ликвидации техники врага. Также украинские воины уничтожают и пехотинцев врага, которые тщетно пытаются спастись.

Напомним, на Лиманском направлении пилоты механизированной бригады "Холодный Яр" на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и сожгли бронетехнику россиян.

Также мы писали, что украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и бронированные машины врага.