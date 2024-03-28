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Сирський показав ювелірну роботу ЗСУ по ворожій техніці та живій силі

28 березня 2024 12:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав ювелірну роботу ЗСУ по ворожій техніці та живій силі
Підбитий російський танк. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українські воїни ведуть бойову роботу цілодобово кожного дня. Вони не припиняють нищити ворожу техніку та завдавати російським загарбникам втрат у живій силі.

Відео ефективної роботи бійців Сил оборони опублікував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у четвер, 28 березня.

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ЗСУ знищують ворога

"Українські воїни ведуть бойову роботу 24/7. Кадри знищення ворожої техніки та озброєння", — лаконічно написав Сирський.

На відео можна побачити кадри ліквідації техніки ворога. Також українські воїни нищать і піхотинців ворога, які даремно намагаються врятуватися. 

Нагадаємо, на Лиманському напрямку пілоти механізованої бригади "Холодний Яр" на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та спалили бронетехніку росіян.

Також ми писали, що українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

війна
ЗСУ
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський

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