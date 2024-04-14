Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский предупредил о сложной ситуации на фронте. Враг наступает, однако украинские защитники оказывают упорное сопротивление.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 14 апреля.

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Сырский рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий рассказал, что российские захватчики сосредотачивают усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута и выхода на канал Северский Донец — Донбасс.

Также враг сосредоточен на овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю, сдерживая ежедневные атаки врага", — отметил Сырский.

Главнокомандующий также рассказал, что используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.

При этом Сырский добавил, что угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Времен Яр до 9 мая.

"С целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ", — отметил генерал.

ВСУ повышают боеспособность

По словам генерала, ВСУ продолжают проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений.

"Главная задача этих мер - наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", — отметил главнокомандующий.

Ранее мы сообщали, что Сырский обратился к украинцам в связи с десятой годовщиной антитеррористической операции. Он поблагодарил каждого, кто в это сложное время встал в ряды армии и защищал Родину.

Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка в этом направлении в последнее время обострилась.