Сырский предупредил о сложной ситуации на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский предупредил о сложной ситуации на фронте. Враг наступает, однако украинские защитники оказывают упорное сопротивление.
Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в воскресенье, 14 апреля.
Сырский рассказал о ситуации на фронте
Главнокомандующий рассказал, что российские захватчики сосредотачивают усилия для прорыва украинской обороны западнее Бахмута и выхода на канал Северский Донец — Донбасс.
Также враг сосредоточен на овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.
"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю, сдерживая ежедневные атаки врага", — отметил Сырский.
Главнокомандующий также рассказал, что используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли в микрорайон "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии.
При этом Сырский добавил, что угроза остается актуальной с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Времен Яр до 9 мая.
"С целью адекватного реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ", — отметил генерал.
ВСУ повышают боеспособность
По словам генерала, ВСУ продолжают проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвободившихся ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений.
"Главная задача этих мер - наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", — отметил главнокомандующий.
Ранее мы сообщали, что Сырский обратился к украинцам в связи с десятой годовщиной антитеррористической операции. Он поблагодарил каждого, кто в это сложное время встал в ряды армии и защищал Родину.
Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка в этом направлении в последнее время обострилась.
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