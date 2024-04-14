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Сирський звернувся до українців у десяту річницю АТО

14 квітня 2024 09:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський звернувся до українців у десяту річницю АТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: АрміяІнформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до українців у зв'язку з десятою річницею Антитерористичної операції. Він подякував кожному, хто у цей складний час став до лав армії і боронив Батьківщину.

Звернення Сирського оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 14 квітня.

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Що сказав Сирський

"Рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, на виконання рішення РНБО розпочалася Антитерористична операція", — нагадав головнокомандувач.  

Сирський нагадав, що оголошення Антитерористичної операції стало реакцією на захоплення міста Слов’янськ спецпідрозділом ФСБ РФ на чолі з міжнародним злочинцем, за наказом очільника Кремля. 

Він також розповів, що у той час виконував обов’язки начальника штабу Антитерористичної операції, а згодом заступника керівника Антитерористичної операції. Після цього Сирський очолив Антитерористичну операцію. 

"Щиро дякую кожному українському захиснику і захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання і смерть", — заявив Сирський.

Він також наголосив, що цього дня українці повинні згадати усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу України у протистоянні російській навалі.

Раніше ми повідомляли, що Сирський здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.

Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим ознайомилися із новітніми розробками від українських виробників зброї.

війна
ЗСУ
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Сирський

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