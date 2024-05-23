Главнокомандующий ВСУ Сырский поздравил морских пехотинцев с профессиональным праздником

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В Украине в четверг, 23 мая, отмечают День морской пехоты. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже поздравил причастных.

Свое поздравление он написал в Telegram.

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Главнокомандующий ВСУ отметил, что сегодня украинские морские пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник в ожесточенных боях с российскими оккупантами на самых сложных участках фронта, проявляя настоящий героизм и стойкость. По его словам, они каждый день демонстрируют преданность своей стране и народу.

Пост Сырского. Фото: t.me/osirskiy

"Верный всегда!" — ежеминутно в жестких боях вы утверждаете лозунг морпехов. Верный своей стране, верный своему народу, верный боевому побратиму. Тысячи уничтоженных подразделениями морской пехоты захватчиков — лучшее тому свидетельство. Вы не только защищаете нашу землю, но и демонстрируете миру, что Украина — непобедимая", — подчеркнул Сырский.

Он отметил, что мужество и профессионализм морских пехотинцев вызывают гордость и благодарность в сердцах каждого украинца. По его словам, они те, кто идут в бой, кто останавливает врага и дает Украине надежду на мирное будущее.

"Вечная память воинам-морпехам, которые погибли в борьбе за свободу и независимость Украины. Их подвиг не будет забыт, а память о них навсегда останется в наших сердцах. Мы всегда будем благодарны за их жертвенность и отвагу", — подчеркнул Сырский.

Он поблагодарил каждого воина-морпеха за надежность и верность Украине. Сырский добавил, что несокрушимый и непобедимый боевой дух, мужество и профессионализм морских пехотинцев является залогом победы Украины.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 23 мая Украина отмечает День морской пехоты. Украинские морпехи — это одна из самых подготовленных, профессиональных частей Сил обороны Украины.

Также 10 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Они обсудили трудную ситуацию на линии фронта.