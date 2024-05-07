Б'ють ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах

Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на усіх напрямках фронту. Російські окупанти у цей час зазнають шалених втрат у живій силі та військовій техніці.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав майстерну роботу українських захисників.

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"Б'ємо ворога 24/7. Слава Україні!" — підписав відео Сирський.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як ЗСУ завдають нищівних ударів по ворогах, знаходячи найпотаємніші схованки з окупантами і технікою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ДПСУ показали кадри майстерної роботи дронів на Донеччині.

Раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем.

Нещодавно зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.