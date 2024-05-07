Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Б'ють ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах arrow

Б'ють ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах

7 травня 2024 09:27
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Б'ють ворога вдень і вночі — Сирський показав майстерну роботу ЗСУ по окупантах
Момент знищення ворога. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують стримувати ворога на усіх напрямках фронту. Російські окупанти у цей час зазнають шалених втрат у живій силі та військовій техніці. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав майстерну роботу українських захисників. 

Читайте також:

Знищення окупантів

"Б'ємо ворога 24/7. Слава Україні!" — підписав відео Сирський. 

На оприлюднених кадрах можна побачити, як ЗСУ завдають нищівних ударів по ворогах, знаходячи найпотаємніші схованки з окупантами і технікою. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ДПСУ показали кадри майстерної роботи дронів на Донеччині.

Раніше бійці бригади "Помста" показали, як на Харківщині знищили двох російських розвідників, накривши їх мінометним вогнем.  

Нещодавно зенітники окремої бригади морської піхоти за допомогою ЗРК "Стріла 10" знищили розвідувальний дрон РФ.

війна
ЗСУ
росіяни
військові
окупанти
війна в Україні
Олександр Сирський

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень