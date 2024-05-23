Головнокомандувач ЗСУ Сирський привітав морських піхотинців з професійним святом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

В Україні у четвер, 23 травня, відзначають День морської піхоти. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже привітав причетних.

Своє привітання він написав у Telegram.

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Привітання Сирського з Днем морської піхоти

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що сьогодні українські морські піхотинці відзначають своє професійне свято у запеклих боях з російськими окупантами на найскладніших ділянках фронту, проявляючи справжній героїзм і стійкість. За його словами, вони щодня демонструють відданість своїй країні та народові.

Допис Сирського. Фото: t.me/osirskiy

"Вірний завжди!" — щохвилини в жорстких боях ви стверджуєте гасло морпіхів. Вірний своїй країні, вірний своєму народові, вірний бойовому побратиму. Тисячі знищених підрозділами морської піхоти загарбників — найкраще тому свідчення. Ви не тільки захищаєте нашу землю, але й демонструєте світові, що Україна — непереможна", — наголосив Сирський.

Він зазначив, що мужність та професіоналізм морських піхотинців викликають гордість і вдячність у серцях кожного українця. За його словами, вони ті, хто йдуть у бій, хто зупиняє ворога і дає Україні надію на мирне майбутнє.

"Вічна пам'ять воїнам-морпіхам, які загинули у боротьбі за свободу і незалежність України. Їхній подвиг не буде забутий, а пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо вдячні за їхню жертовність і відвагу", — наголосив Сирський.

Він подякував кожному воїну-морпіху за надійність і вірність Україні. Сирський додав, що незламний та непереможний бойовий дух, мужність і професіоналізм морських піхотинців є запорукою перемоги України.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 травня Україна відзначає День морської піхоти. Українські морпіхи — це одна із підготовленіших, найпрофесійніших частин Сил оборони України.

Також 10 травня Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Вони обговорили важку ситуацію на лінії фронту.