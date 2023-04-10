Сырский о боях за Бахмут: россияне перешли к "сирийской" тактике

Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Россияне не оставляют попыток захватить город Бахмут Донецкой области. Враг вынужден сейчас привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения, а также прибегать к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Об этом сообщил командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, передает Military Media Center.

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Как отмечается в сообщении, Сырский регулярно работает в зоне боевых действий. В частности, вчера он посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении.

Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. На месте принял оперативные решения и поставил задачи.

Сырский отметил, что сейчас продолжаются жесткие бои за контроль над городом. Он также добавил, что ситуация сложная, но контролируемая.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", — сообщил Сырский.

Командующий встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями.

Напомним, в последние дни российские оккупанты возобновили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта их продвижение в значительной степени остановилось.

Также заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.