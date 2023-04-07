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Військові рф просунулися у Бахмуті, — розвідка Британії

7 квітня 2023 09:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Останніми днями російські окупанти відновили певну динаміку в битві за Бахмут. З кінця березня їхнє просування значною мірою зупинилося.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

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Деталі

"росія досягла подальших успіхів і зараз, дуже ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України 0506 на захід від міста, ймовірно, знаходиться під серйозною загрозою", — йдеться у повідомленні.

Регулярні російські війська, ймовірно, включно з повітряно-десантними військами посилили цей район. Окупанти знову більш ефективно використовують артилерію в цьому секторі.

У розвідці наголосили, що існує реальна можливість того, що на місцевому рівні командири ПВК  "Вагнер" і російського МО призупинили свою ворожнечу і покращили співпрацю.

Нагадаємо, російські окупаційні війська постійно ведуть наступ в районі Бахмута. Командування російської армії уміє планувати, але рядові військовослужбовці рф слабко підготовлені і деморалізовані.

Також ми писали, Маляр розповіла, що ворог не зміг вплинути на прийняття рішень командування на Бахмутському напрямку та не зміг підірвати мотивацію наших бійців, попри всі зусилля, спрямовані на цю мету. Він використовує два інструменти інформаційної війни: повідомлення про нібито свої успіхи в різних формах і повідомлення про нібито розсекречені наші плани та рішення щодо Бахмута.

Додамо, засновник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" Євген Пригожин останнім часом все частіше з'являється у Бахмуті, де проходять активні бойові дії. В ЗСУ іронічно припускають, що після вибуху в кафе, внаслідок чого загинув російський псевдовоєнкор Владлен Татарський, Пригожину залишатися і Санкт-Петербурзі небезпечно. 

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