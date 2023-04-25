Сырский рассказал, почему для Украины так важно удерживать Бахмут

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: АрмияInform

Бои за Бахмут в Донецкой области имеют важное значение не только для российских оккупантов, но и для Сил обороны. Удержание города не позволяет противнику увеличивать линию фронта.

Об этом рассказал командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Бои за Бахмут имеют важное значение не только для врага, но и для нас. Ведь в течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери — уничтожаем их профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", — рассказал Сырский.

Он назвал причины, почему нужно удерживать город:

Бахмут является важным узлом обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;

город удачно расположен природной крепостью, которая окружена реками и расположена на холмах, что способствует ведению обороны;

защите города способствует наличие многоэтажной застройки и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутка, где ведут оборону украинские войска;

бой по завладению городом является специфическим видом боевых действий, который требует особых навыков и создает трудности для войск, которые вели наступление в условиях лесостепи;

Бахмут является частью Константиновско-Краматорской агломерации, содержание которой исключает выход противника во фланг и тыл группировок наших войск на Лисичанском и Донецком направлениях.

По словам Сырского, для оккупантов Бахмут остается объектом сосредоточения основных усилий среди всех других направлений. Он подчеркнул, что для РФ восток Украины — это единственный участок фронта, где они добились хоть какого-то успеха.

"План "завоевать Украину за три дня" трансформировался в девятимесячные попытки вокруг небольшого города. После ряда поражений на севере и юге Украины руководству России необходимо продемонстрировать хотя бы малейший успех в оккупации Донбасса. Не овладев им, оккупанты не смогут развивать наступление в направлении Краматорская и Северская, поэтому российская пропаганда представляет бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград", — рассказал Сырский.

Напомним, российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Также мы писали, что 24 апреля командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работал в районах боевых действий на Лиманском и Бахмутском направлениях. Он рассказал, что решения по организации обороны принимаются на месте.