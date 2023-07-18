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Сырский рассказал, когда кассетные боеприпасы будут готовы к использованию

18 июля 2023 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский рассказал, когда кассетные боеприпасы будут готовы к использованию
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. Совсем скоро они будут готовы к использованию.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью BBC.

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Использование кассетных боеприпасов

По словам Сырского, кассетные боеприпасы от США будут готовы к использованию в течение нескольких дней.

Журналисты BBC рассказали, что видели на позициях вокруг Бахмута американские гаубицы М777, которые будут стрелять этими снарядами.

Сырский отметил, что отвоевание города в Донецкой области имело бы не просто символическое значение. Командующий отметил, что Бахмут имеет стратегическое значение.

"Наши люди ждут побед. Им нужны маленькие победы", — добавил Сырский.

Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.

Добавим, в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов Соединенными Штатами Америки. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

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