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Сирський розповів, коли касетні боєприпаси будуть готові до використання

18 липня 2023 14:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сирський розповів, коли касетні боєприпаси будуть готові до використання
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський підтвердив інформацію, що американські касетні боєприпаси вже прибули в Україну. Зовсім скоро вони будуть готові до використання.

Про це Олександр Сирський сказав в інтерв'ю BBC.

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Використання касетних боєприпасів

За словами Сирського, касетні боєприпаси від США будуть готові до використання протягом декількох днів. 

Журналісти BBC розповіли, що бачили на позиціях навколо Бахмута американські гаубиці М777, які будуть стріляти цими снарядами. 

Сирський наголосив, що відвоювання міста в Донецькій області мало б не просто символічне значення. Командувач зазначив, що Бахмут має стратегічне значення. 

"Наші люди чекають перемог. Їм потрібні маленькі перемоги", — додав Сирський.

Нагадаємо, 7 липня стало відомо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

Також ми писали, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна вже отримала касетні боєприпаси від Сполучених Штатів Америки.

Додамо, у Москві істерично відреагували на надання Україні  касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

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