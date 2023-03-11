Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте и предупредил, что наступление ВСУ "уже не за горами"
Силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляют отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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Что происходит в Бахмуте сегодня
Как отмечается в сообщении, Сырский находится на важнейших участках фронта вместе со своими подразделениями, где украинские военные дают достойный отпор врагу и продолжают удерживать город.
"Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не дают противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед", — сообщил генерал-полковник.
Сырский подчеркнул, что настоящие герои сейчас — защитники, которые на своих плечах держат восточный фронт, и "не жалея ни себя, ни врага, наносят ему максимальные потери".
Подготовка к контрнаступлению
"Необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами", — отметил командующий Сухопутными войсками.
Также сообщается, что Сырский постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по удержанию Бахмута под украинским контролем.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.
Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.
В разведке Британии отмечают, что линия фронта в Бахмуте проходит через реку Бахмутку, на которой взорваны все мосты. Восточная, оккупированная часть города стала для российских наемников из "Вагнера" настоящей зоной смерти.