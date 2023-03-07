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Чому ЗСУ продовжують оборону Бахмута: в ISW пояснили, яких цілей добивається Україна

7 березня 2023 07:43
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські війська продовжують тримати оборону Бахмута
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна продовжує захищати Бахмут, хоча взяття росією цього міста не дасть їй можливості подальшого просування на фронту. Зараз боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою через склад російських сил, розташованих у цьому районі. 

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Що матиме росія від взяття Бахмута

Аналітики зазначають, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні. 

"Взяття Бахмута є необхідним, але недостатнім для подальшого просування росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, найімовірніше, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його — якщо не раніше. Таким чином, втрата Бахмуту не викликає великого оперативного чи стратегічного занепокоєння для України", — вказує ISW.

Чому ЗСУ не відступають

"Україна витрачає свою власну елітну робочу силу та дефіцитне обладнання переважно на завербованих у в'язницях новобранців "Вагнера", які є звичайним гарматним м’ясом, зазначаючи, що такий обмін був би невигідним для України навіть за високого співвідношення російських і українських втрат. Загалом це зауваження справедливе, хоча кількість придатних для бойових дій "вагнерівців" не безмежна, і остаточне знищення десятків тисяч із них у Бахмуті означає, що вони не будуть доступні для більш важливих боїв", — пояснюють і ISW. 

Як зазначається у звіті, російські сили, які воюють у Бахмуті, зараз складаються з елітних елементів групи "Вагнера" та російських повітряно-десантних підрозділів, а також із військ нижчої якості. Вони нещодавно змінили тактику та залучили до бою більш якісних операторів спецназу та елементи звичайних сил. За оцінкою аналітиків, група "Вагнера" все ще використовує ув’язнених для підтримки операцій у Бахмуті, хоча й у значно меншому обсязі, ніж у попередні місяці. Але "Вагнер" зараз також віддав до боротьби своїх найкращих солдатів, і саме вони виснажуються разом із призовниками.

Аналітики вважають, що битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили групи "Вагнера", позбавивши росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ. 

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що колосальні втрати рф під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ.

Відомо, що кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.

Також відомо, що попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат. За даними ЗМІ, росія втрачає у Бахмуті у п'ять разів більше військових, ніж Україна. 

Як пояснив раніше український військовий журналіст Юрій Бутусов, українські війська тримають більшу частину Бахмута, включно з центром. Те, що з міста виведені деякі підрозділи, найімовірніше, говорить про ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі. 

Фото: Reuters

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