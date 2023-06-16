Сырский рассказал об успехах ВСУ на фронте и о том, как себя ведут оккупанты
Ситуация в полосе ответственности Восточной группировки войск является напряженной. Несмотря на наступление украинских военных на юге и потерю некоторых населенных пунктов в этом направлении, враг продолжает усиливать свои войска на Бахмутском направлении.
Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.
По его словам, российские оккупанты совмещают свое усиление на фронте с артиллерией и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям украинских воинов.
Наступательные действия продолжаются
"Вместе с тем, мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", — объяснил Сырский.
Он отметил, что планы украинской армии могут изменяться и нуждаться в уточнениях.
"Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", — добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.
Кроме того, Сырский провел встречу с нашими военными, проводящими наступательные действия. Также он вручил лучшим из них награды, подарки и денежные премии.
Сколько населенных пунктов уже освобождено
В течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.
В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки.
Напомним, украинские военные взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации окупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.