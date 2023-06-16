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Сырский рассказал об успехах ВСУ на фронте и о том, как себя ведут оккупанты

16 июня 2023 10:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский рассказал об успехах ВСУ на фронте и о том, как себя ведут оккупанты
Александр Сырский. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Ситуация в полосе ответственности Восточной группировки войск является напряженной. Несмотря на наступление украинских военных на юге и потерю некоторых населенных пунктов в этом направлении, враг продолжает усиливать свои войска на Бахмутском направлении.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, российские оккупанты совмещают свое усиление на фронте с артиллерией и ударами штурмовой и армейской авиации по позициям украинских воинов.

Наступательные действия продолжаются

"Вместе с тем, мы продолжаем вести наступательные действия по отдельным направлениям, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту. Понимая это, вражеские подразделения оказывают отчаянное сопротивление", — объяснил Сырский.

Он отметил, что планы украинской армии могут изменяться и нуждаться в уточнениях.

"Именно этому сейчас посвящена моя работа в войсках. Провел встречу с командирами частей, обсудили проблемные вопросы, определили пути их решения", — добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Кроме того, Сырский провел встречу с нашими военными, проводящими наступательные действия. Также он вручил лучшим из них награды, подарки и денежные премии.

Сколько населенных пунктов уже освобождено

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.

В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки.

Напомним, украинские военные взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации окупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.

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