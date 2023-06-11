Сырский показал, как ВСУ с воздуха уничтожают танки оккупантов

Уничтожен танк окупантов. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать личный состав и технику врага. Так, украинские военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого эффектно уничтожили вражеский танк с воздуха.

Соответствующее видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого эффективно и профессионально уничтожили российский танк. ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику.

"Смерть с воздуха. 14 ОМБр и Глаза профессионально уничтожают танк россиян. Враг теряет много техники. Наши воины работают", — написал под видео генерал Сырский.

Что известно о 14 ОМБр

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого — соединение Сухопутных войск. Подразделения бригады были вовлечены в зимние бои 2015 года за Дебальцево. 14 октября 2019 года бригаде было присвоено почетное наименование "имени князя Романа Великого". А уже 8 марта 2022 в бою за освобождение от российских оккупантов поселка Макаров Киевской области бойцы бригады подвели шесть российских танков.

Напомним, недавно украинские аэроразведчики с ювелирной точностью нашли тайник оккупантов и уничтожили его. Выжившие — начали бежать.

Кроме того, воины ССО показали, как на южном направлении уничтожили группу российских оккупантов. Украинские защитники корректировали удары по врагу с помощью дрона.

Также мы писали, что в Донецке на тренировочной базе благодаря точному удару украинских войск было ликвидировано 56 кадыровцев. В оккупированном украинском городе чеченские боевики снимали фейковые видео о своем участии в боевых действиях и грабили местное население.