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Сырский рассказал, что происходит на Бахмутском и Лиманском направлениях

1 мая 2023 09:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский рассказал, что происходит на Бахмутском и Лиманском направлениях
Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В воскресенье, 30 апреля, командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский работал на нескольких направлениях в районах боевых действий. Он рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация достаточно сложная, а на Лиманском — бойцы ВСУ взяли в плен десять российских оккупантов.

Об этом сообщает Military Media Center.

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Ситуация на Лиманском направлении

"На Лиманском направлении наши защитники в течение нескольких последних дней отразили многочисленные штурмы. Попытки врага захватить наши позиции не удались. Противник понес потери, нами были взяты в плен десять вражеских солдат", — рассказал Сырский.

Что происходит на Бахмутском направлении?

Защитникам Бахмута, которые отличились в боях, Сырский вручил награды и ценные подарки.

Александр Сырский
Александр Сырский наградил бойцов в Бахмуте. Фото: t.me/militarymediacenter

По его словам, на этом направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Противник провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону украинских позиций. Сырский сообщил, что действия оккупантов потерпели неудачу.

Командующий Восточной группировки войск рассказал, что россияне применяют максимум усилий, чтобы продвинуться вперед. Несмотря на значительные потери, в бой постоянно идут новые штурмовые группы ЧВК "Вагнер", бойцы других ЧВК и десантники. Российским оккупантам не удается взять город под контроль.

"Ситуация достаточно сложная. Вместе с тем, на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", — добавил Сырский.

Напомним, российские оккупанты не оставляют идеи взять под свой полный контроль Бахмут. С этой целью они атакуют украинских защитников сразу по нескольким направлениям.

Также мы писали, что в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.

Добавим, количество уничтоженных в течение 30 апреля российских оккупантов составляет почти 400 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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