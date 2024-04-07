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Сырский и Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей оружия

7 апреля 2024 18:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский и Умеров ознакомились с новейшими разработками украинских производителей оружия
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками от украинских производителей оружия. По словам главкома, в планировании оперативно-стратегических и тактических задач войско обязательно опирается на технологические инновации.

Об этом Александр Сырский рассказал в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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Разработки от украинских производителей оружия

Сырский отметил, что мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках и развивают стартапы на основании поставленных задач для достижения тактических и оперативных целей.

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Сырский и Умеров знакомятся с новейшими разработками украинских производителей оружия. Фото: t.me/osirskiy

"Речь идет не только о дронах наземного и воздушного базирования, но и о роботизированных комплексах, которые могут выполнять задачи (раз)минирования, дистанционно управляемых ударных платформ, и другие разработки, которые мы с вами вскоре еще только увидим в работе. Почувствуют их и наши враги", — рассказал он.

По его словам, любые роботизированные системы помогают сохранять жизни людей на поле боя. В частности, они нужны для эвакуации раненых, когда каждая минута критически важна. Сырский отметил, что особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях.

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Сырский и Умеров знакомятся с новейшими разработками украинских производителей оружия. Фото: t.me/osirskiy

"Для меня общение с разработчиками вдохновляющее, несмотря на осознание огромного объема наших потребностей и задач", — добавил главком.

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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию на фронте с военным руководством. В частности, он провел разговор с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также Сырский заявил, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины. Все попытки российских захватчиков прорваться в этот населенный пункт потерпели неудачу.

война
оружие
ВСУ
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Украина
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Умеров

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