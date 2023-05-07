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Сырский принял оперативные решения по обороне Бахмута и поражению "вагнеровцев"

7 мая 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский принял оперативные решения по обороне Бахмута и поражению "вагнеровцев"
Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский и военные. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский побывал на востоке. Он обсудил оборону города Бахмут и действия по максимальному поражению оккупантов из ЧВК "Вагнер".

Об этом рассказал Александр Сырский в комментарии УНИАН.

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Сырский подчеркнул, что благодаря активным действиям украинских военных противнику не удается достичь намеченных целей в городе.

Вчера, 6 мая, он побывал в районах ведения боевых действий и встретился с командирами боевых частей.

Они обсудили меры по лучшей обороне Бахмута и нанесение максимального поражения "вагнеровцам". К тому же на месте были приняты необходимые оперативные решения.

Командующий восточной группировкой войск отметил, что не все вопросы можно обсудить удаленно, поэтому общение вживую помогает детально разобраться в ситуации и спланировать будущие действия.

Сырский характеризует ситуацию на восточном фронте как напряженную, но контролируемую. Он рассказал, что российские оккупанты в последние дни увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, а также начали использовать усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

"Это свидетельствует о том, что враг не намерен менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия", — подчеркнул Сырский.

К тому же вчера, 6 мая, по случаю Дня пехоты Сырский отметил государственными и ведомственными наградами, а также вручил ценные подарки около 170 бойцам восточного фронта.

Сырский и военный
Сырский и военный. Фото: t.me/militarymediacenter
Сырский и военный
Сырский и военные. Фото: t.me/militarymediacenter
Сырский и военный
Сырский и военные. Фото: t.me/militarymediacenter

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов. По его словам, "вагнеровцам" обещают большое количество оружия. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин будет курировать диалог в рамках боевых действий ЧВК.

Также мы писали, что спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера". В настоящее время войск Кадырова там нет.

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