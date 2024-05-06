Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Сырский назвал направление, где сосредоточены основные ударные силы россиян arrow

Сырский назвал направление, где сосредоточены основные ударные силы россиян

6 мая 2024 15:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сырский назвал направление, где сосредоточены основные ударные силы россиян
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram/Сырский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.

Об этом сообщает пресс-служба Сырского в Telegram в понедельник, 6 мая.

Читайте также:

Рабочая поездка Сырского на восток

"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск", — рассказал Главком.

Он отметил, что враг ежедневно атакует позиции наших войск, с самого начала имея численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.

null
Сырский на востоке. Фото: Telegram/Сырский

По словам Сырского, задача украинских защитников в этих условиях — удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БпЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его. Таким образом, необходимо сорвать планы россиян и выиграть время для формирования и подготовки резервов.

null
Сырский на востоке. Фото: Telegram/Сырский

Кроме того, глава ВСУ провел работу с командирами подразделений. Он отметил, что присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди военных, их устойчивости и уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы.

null
Сырский с военными на востоке. Фото: Telegram/Сырский

"Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БпЛА", — отметил Сырский.

По мнению Главнокомандующего, это поможет подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери.

null
Сырский вручил награды военным на востоке. Фото: Telegram/Сырский

Кроме того, он вручил награды лучшим воинам, отличившимся в боях с оккупантами.

null
Скриншот сообщения Сырского

Ранее Сырский показал эффективную работу Сил обороны по технике и живой силе россиян.

Также в апреле генерал заявил, что ситуация на фронте обострилась — одним из самых напряженных направлений остаются Покровское и Кураховское.

ВСУ
военные
война в Украине
Александр Сырский
фронт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень