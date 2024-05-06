Сырский назвал направление, где сосредоточены основные ударные силы россиян
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский посетил украинских защитников на востоке. Он провел работу по направлениям главного удара врага — Покровскому и Кураховскому.
Об этом сообщает пресс-служба Сырского в Telegram в понедельник, 6 мая.
Рабочая поездка Сырского на восток
"Именно здесь сосредоточены основные ударные силы врага, который пытается прорвать оборону наших войск и, развивая успех, выйти в большие населенные пункты Курахово и Покровск", — рассказал Главком.
Он отметил, что враг ежедневно атакует позиции наших войск, с самого начала имея численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике.
По словам Сырского, задача украинских защитников в этих условиях — удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БпЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его. Таким образом, необходимо сорвать планы россиян и выиграть время для формирования и подготовки резервов.
Кроме того, глава ВСУ провел работу с командирами подразделений. Он отметил, что присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди военных, их устойчивости и уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы.
"Во время работы с командирами бригад и их подчиненными принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БпЛА", — отметил Сырский.
По мнению Главнокомандующего, это поможет подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери.
Кроме того, он вручил награды лучшим воинам, отличившимся в боях с оккупантами.
Ранее Сырский показал эффективную работу Сил обороны по технике и живой силе россиян.
Также в апреле генерал заявил, что ситуация на фронте обострилась — одним из самых напряженных направлений остаются Покровское и Кураховское.
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