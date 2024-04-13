Сырский посетил восточный фронт — какая ситуация на поле боя

Александр Сырский на восточном фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в субботу, 13 апреля, совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка на этом направлении в последнее время обострилась.

Об этом Главком сообщил в Telegram.

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Ситуация на восточном фронте

По словам Сырского, обострение обстановки на восточном фронте связано, прежде всего, со значительной активизацией наступательных действий оккупантов после проведения президентских выборов в РФ.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники", — говорится в сообщении.

А на Покровском направлении россияне пытаются прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП — этому способствует теплая сухая погода, которая сделала большую часть открытых участков местности доступной для танков.

В то же время, несмотря на значительные потери, захватчики наращивают усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике. Благодаря этому они периодически добиваются тактического успеха.

Александр Сырский на восточном фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"Поэтому, первый день моей работы в районе операции посвящен именно этому направлению и принятию всех необходимых мер по стабилизации обстановки, повышению эффективности действий наших войск и нанесению максимальных потерь подразделениям противника", — отметил Сырский.

По результатам заслушивания выводов о характере действий противника были приняты решения, направленные на усиление более проблемных участков обороны средствами РЭБ и ПВО.

Александр Сырский с военными на восточном фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Также были пополнены запасы дронов всех типов, противотанковых ракет, перемещены дополнительные резервы сил и средств.

Однако вновь возник вопрос достижения технического превосходства над россиянами в высокотехнологичных видах оружия. По мнению Главнокомандующего, только это позволит нам победить большего по численности врага и создать условия для перехвата инициативы.

Александр Сырский с военными на восточном фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Сырский считает, что второй серьезной проблемой является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотинцев, для того чтобы они могли максимально использовать все возможности техники и вооружения.

Поэтому в первую очередь эта задача лежит на командовании Сухопутных войск, которое в полном составе вернулось из района боевых действий.

"Результаты моей работы будут учтены в планах подготовки войск и органов управления", — отметил глава ВСУ.

Александр Сырский награждает военных. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, во время поездки он отметил лучших воинов наградами и ценными подарками. А в личном общении с ними обсудили текущую ситуацию и пути решения всех проблемных вопросов.

Награды для военных. Фото: Генштаб ВСУ

Скриншот поста Сырского

Скриншот поста Сырского

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили более 100 единиц техники врага. А на фронте произошло 97 боевых столкновений с РФ.

Также в 47-й отдельной механизированной бригаде рассказали, что за март ликвидировали около 1 300 российских оккупантов. Количество уничтоженной живой силы врага равнозначно двум батальонам.