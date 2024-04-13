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ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки РФ за добу — яка ситуація на напрямках

13 квітня 2024 09:14
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки РФ за добу — яка ситуація на напрямках
Українські захисники. Ілюстративне фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в суботу, 13 квітня, розпочався 780-й день повномасштабного вторгнення Росії. За минулу добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку ворог один раз атакував позиції наших захисників в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка на Донеччині.

ЗСУ
Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили18 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне Донецької області.

ЗСУ
Техніка ЗСУ. Фото: Генштаб

Там ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти сім разів атакували позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби, ворог здійснив шість безуспішних атак на позиції наших військ.

ЗСУ
Український захисник в кікіморі. Фото: 16 окрема механізована бригада

Удари ЗСУ по окупантах

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох зенітно-ракетних комплексах противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному району зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та одній станції РЕБ противника. 

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ на війні

  • особовий склад — близько 452 760 (+1030) осіб;
  • танки — 7169 (+23) од.;
  • броньовані машини — 13 745 (+47) од.;
  • артилерійські системи — 11 518 (+32) од.;
  • РСЗВ — 1045 (+3) од.;
  • засоби ППО — 756 (+1) од.;
  • літаки — 347 (+0) од.;
  • гелікоптери — 325 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9201 (+40);
  • крилаті ракети — 2088 (+1);
  • кораблі/катери — 26 (+0) од.;
  • підводні човни — 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 15 396 (+57) од.;
  • спеціальна техніка — 1893 (+5).
Втрати РФ 13 квітня
Втрати РФ. Фото: Генштаб

Раніше у 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що за березень ліквідували майже 1 300 російських окупантів. Кількість знищеної живої сили ворога рівнозначна двом батальйонам.

Також військові снайпери 73-го морського центру Сил спеціальних операцій під час операції на Херсонщині знищили трьох противників.

окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
захисники
фронт

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