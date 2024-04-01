У 47-й ОМБр розповіли, скільки окупантів та ворожої техніки знищили за березень
У 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що за березень ліквідували майже 1300 російських окупантів. Кількість знищеної живої сили ворога рівнозначна двом батальйонам.
Відео з наслідками ударів по ворогу бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 1 квітня.
Ліквідація окупантів та знищення техніки РФ
Воїнам 47-ї ОМБр вдалося знищити:
- один танк;
- 17 БМП;
- три МТ-ЛБ;
- три ББМ;
- чотири артилерійські системи;
- чотири протитанкових ракетних комплексів;
- пʼять автівок;
- дві одиниці інженерної техніки;
- чотири засоби РЕБ.
До того ж військові приземлили два ворожих безпілотники ZALA, один SuperCam, п'ять ударних "Ланцетів" та один "Орлан".
"Статистика, на яку заслуговують російські загарбники! Битва триває!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.
Також 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.
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