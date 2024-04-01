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У 47-й ОМБр розповіли, скільки окупантів та ворожої техніки знищили за березень

1 квітня 2024 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У 47-й ОМБр розповіли, скільки окупантів та ворожої техніки знищили за березень
Знищена техніка російських окупантів. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що за березень ліквідували майже 1300 російських окупантів. Кількість знищеної живої сили ворога рівнозначна двом батальйонам.

Відео з наслідками ударів по ворогу бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Воїнам 47-ї ОМБр вдалося знищити:

  • один танк;
  • 17 БМП;
  • три МТ-ЛБ;
  • три ББМ;
  • чотири артилерійські системи;
  • чотири протитанкових ракетних комплексів;
  • пʼять автівок;
  • дві одиниці інженерної техніки;
  • чотири засоби РЕБ. 

До того ж військові приземлили два ворожих безпілотники ZALA, один SuperCam, п'ять ударних "Ланцетів" та один "Орлан".

"Статистика, на яку заслуговують російські загарбники! Битва триває!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Також 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон. 

війна
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українці
росіяни
Україна
військова техніка
окупанти

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