У 47-й ОМБр розповіли, скільки окупантів та ворожої техніки знищили за березень

Знищена техніка російських окупантів. Фото: скриншот з відео

У 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що за березень ліквідували майже 1300 російських окупантів. Кількість знищеної живої сили ворога рівнозначна двом батальйонам.

Відео з наслідками ударів по ворогу бригада опублікувала у Telegram у понеділок, 1 квітня.

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Воїнам 47-ї ОМБр вдалося знищити:

один танк;

17 БМП;

три МТ-ЛБ;

три ББМ;

чотири артилерійські системи;

чотири протитанкових ракетних комплексів;

пʼять автівок;

дві одиниці інженерної техніки;

чотири засоби РЕБ.

До того ж військові приземлили два ворожих безпілотники ZALA, один SuperCam, п'ять ударних "Ланцетів" та один "Орлан".

"Статистика, на яку заслуговують російські загарбники! Битва триває!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові продовжують професійно бити по російських окупантах та місцях їхнього скупчення. Вони показали, як завдали удару по одному зі складів з боєкомплектом противника.

Також 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" показала, як ліквідувала загарбника, що засів в укритті. Окупант вирішив показати білий прапор у той момент, коли до нього вже підлітав дрон.