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Сырский посетил военных и рассказал о ситуации на Восточном направлении

25 августа 2023 19:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский посетил военных и рассказал о ситуации на Восточном направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/militarymediacenter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления. Он рассказал, что происходит на Восточном направлении.

Об этом сообщает Military Media Center.

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"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно опрокидывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии", — рассказал Сырский.

Он сообщил, что главной целью этих мер является повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.

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Александр Сырский вместе с военными. Фото: t.me/militarymediacenter

По его словам, российские оккупанты продолжают вести мощное огненное влияние с артиллерии и минометов. Противник активно применяет авиацию.

"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно", — подчеркнул Сырский.

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Александр Сырский вместе с военными. Фото: t.me/militarymediacenter

Командующий Сухопутными войсками ВСУ совершил очередную рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления. Сырский рассказал, что в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты необходимые решения и приняты меры по усилению украинской обороны и отражению атак российских оккупантов.

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Александр Сырский вместе с военными. Фото: t.me/militarymediacenter
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Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.

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