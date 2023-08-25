Сырский посетил военных и рассказал о ситуации на Восточном направлении
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления. Он рассказал, что происходит на Восточном направлении.
Об этом сообщает Military Media Center.
Что происходит на фронте
"После месяца жестких боев и понесенных значительных потерь на Купянском и Лиманском направлениях противник осуществляет перегруппировку своих сил и средств, одновременно опрокидывая с территории РФ вновь сформированные бригады и дивизии", — рассказал Сырский.
Он сообщил, что главной целью этих мер является повышение уровня боевого потенциала и возобновление активных наступательных действий.
По его словам, российские оккупанты продолжают вести мощное огненное влияние с артиллерии и минометов. Противник активно применяет авиацию.
"В таких условиях мы должны оперативно принимать все меры для укрепления нашей обороны на угрожающих направлениях и продвинуться вперед там, где это возможно", — подчеркнул Сырский.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ совершил очередную рабочую поездку на Купянское и Лиманское направления. Сырский рассказал, что в ходе работы совместно с командирами оперативно-тактических группировок и командирами бригад были приняты необходимые решения и приняты меры по усилению украинской обороны и отражению атак российских оккупантов.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.
Также мы писали, что украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" вблизи Соледара.