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Сырский заявил, что оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой

4 ноября 2023 16:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский заявил, что оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"Силами шестой общевойсковой и первой танковой армий противник продолжает вести наступательные действия в районе Купянского леса, Первомайского и Орлянского", — рассказал Сырский.

По его словам, враг наращивает усилия по захвату господствующих высот, завладению Синьковки и созданию благоприятных условий для захвата Купянска.

Сырский подчеркнул, что Силы обороны профессионально выполняют задачи. За последнюю неделю на Купянском направлении потери россиян достигли в личном составе 583 человек, из них:

  • убитыми — 220;
  • ранеными — 358,
  • пять оккупантов захвачены в плен.
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Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки, 3 ноября, украинские военные ликвидировали 463 российских оккупантов на Таврическом направлении. К тому же им удалось уничтожить 35 единиц техники противника.

Также мы писали, что оккупационные войска продолжают терять личный состав в Украине. В общей сложности российская "Медиазона" подтверждает 35 780 ликвидированных россиян, в то время, когда в Генштабе ВСУ эта цифра уже перевалила за 300 тысяч.

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