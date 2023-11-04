За минулу добу українські військові ліквідували 463 окупантів на Таврійському напрямку

Українські військові. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

За минулу добу, 3 листопада, українські військові ліквідували 463 російських окупантів на Таврійському напрямку. До того ж їм вдалося знищити 35 одиниць техніки противника.

Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

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Ситуація на Таврійському напрямку

Російські окупанти протягом минулої доби:

завдали 22 авіаударів;

провели 51 бойове зіткнення;

здійснили 988 артобстрілів.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни та воїнки стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат", — пише пресслужба.

Українським військовим вдалося відбити 20 атак російських окупантів в районах населених пунктів Степове, Тоненьке, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

Мар'їнський напрямок

Загарбники безуспішно вели штурмові дії в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Там українські військові відбили близько 20 атак російських окупантів.

Шахтарський напрямок

Противник намагався штурмувати біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Запорізький напрямок

Російські окупанти намагались відновити втрачене положення неподалік Роботиного Запорізької області.

Успіхи українських військових

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1 003 вогневих завдань. Втрати російських окупантів склали 463 особи. Четверо загарбників вирішили здатись в полон.

До того ж було знищено 35 одиниць військової техніки росіян:

чотири танки;

дев'ять ББМ;

шість артсистем;

один засіб ППО;

сім БпЛА;

два автомобілі;

дві одиниці спецтехніки.

Українським військовим також вдалося знищити чотири склади боєприпасів окупантів.

Допис об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у своїй неспроможності здолати опір Сил оборони, російські загарбники і далі вдаються до ударів по цивільних об'єктах, внаслідок чого гинуть мирні люди.

Також ми писали, що окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад в Україні. Загалом російська "Медиазона" підтверджує 35 780 ліквідованих росіян, в той час коли, коли у Генштабі ЗСУ ця цифра вже перевалила за 300 тисяч.