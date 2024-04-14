Сырский обратился к украинцам в десятую годовщину АТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: АрмияИнформ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский обратился к украинцам в связи с десятой годовщиной Антитеррористической операции. Он поблагодарил каждого, кто в это сложное время встал в ряды армии и защищал Родину.

Обращение Сырского обнародовал Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 14 апреля.

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Что сказал Сырский

"Ровно 10 лет назад, 14 апреля 2014 года, во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция", — напомнил главнокомандующий.

Сырский напомнил, что объявление Антитеррористической операции явилось реакцией на захват города Славянск спецподразделением ФСБ РФ во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля.

Он также рассказал, что в то время исполнял обязанности начальника штаба Антитеррористической операции, а затем заместителя руководителя Антитеррористической операции. После этого Сырский возглавил Антитеррористическую операцию.

"Больше всего спасибо каждому украинскому защитнику и защитнице, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть", — заявил Сырский.

Он также подчеркнул, что в этот день украинцы должны вспомнить всех украинских защитников и защитниц, которые положили свою жизнь за свободу Украины в противостоянии российскому нашествию.

Ранее мы сообщали, что Сырский совершил визит на восточный фронт. По его словам, обстановка в этом направлении в последнее время обострилась.

Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым ознакомились с новейшими разработками украинских производителей оружия.