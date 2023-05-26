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Системы Iris-T скоро будут в Украине, — Макеев

26 мая 2023 22:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Системы Iris-T скоро будут в Украине, — Макеев
Пусковые установки Iris-T. Фото: armyinform
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

26 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал фото на фоне военной техники. Он сообщил, что пусковые установки Iris-T SLM/SLS, которые находятся за его спиной, скоро будут в Украине.

Об этом информирует посол Украины в Германии Алексей Макеев в своем Twitter.

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"ЗРК Iris-T от DiehlDefence украинцы называют "Ириска". Они уже спасли несколько украинских жизней. Контракты подписаны сегодня в Юберлингене на Боденском озере. И эти пусковые установки Iris-T SLM/SLS скоро появятся в Украине!" — написал Алексей Макеев.

Напомним, что в среду, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.

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