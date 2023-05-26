Системы Iris-T скоро будут в Украине, — Макеев

Пусковые установки Iris-T. Фото: armyinform

26 мая посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал фото на фоне военной техники. Он сообщил, что пусковые установки Iris-T SLM/SLS, которые находятся за его спиной, скоро будут в Украине.

Об этом информирует посол Украины в Германии Алексей Макеев в своем Twitter.

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"Ириски" для Украины

"ЗРК Iris-T от DiehlDefence украинцы называют "Ириска". Они уже спасли несколько украинских жизней. Контракты подписаны сегодня в Юберлингене на Боденском озере. И эти пусковые установки Iris-T SLM/SLS скоро появятся в Украине!" — написал Алексей Макеев.

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem вон #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023

Напомним, что в среду, 24 мая, посол Украины в Германии Алексей Макеев анонсировал, что скоро танки Leopard передадут украинским военным. Также он опубликовал видео с военной техникой.

Во вторник, 23 мая, Федеральное правительство Германии объявило, что обновило перечень военной помощи для Украины. Туда вошли дроны, автомобильная техника и радар ПВО TRML-4D.