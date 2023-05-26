Системи Iris-T скоро будуть в Україні, — Макеєв

Пускові установки Iris-T. Фото: armyinform

Сьогодні, 26 травня, посол України у Німеччині Олексій Макеєв опублікував фото на фоні військової техніки. Він повідомив, що пускові установки Iris-T SLM/SLS, які знаходяться за його спиною, скоро будуть в Україні.

Про це інформує посол України в Німеччині Олексій Макеєв у своєму Twitter.

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"Іриски" для України

"ЗРК Iris-T від DiehlDefence українці називають "Іриска". Вони вже врятували кілька українських життів. Контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері. І ці пускові установки Iris-T SLM/SLS незабаром з’являться в Україні!" — написав Олексій Макеєв.

🇩🇪 Iris-T Flugabwehrsystem von #DiehlDefence wird von den Ukrainern „Iriska“ (Irischen) genannt. Es hat schon mehrere Ukrainischen Leben gerettet. Heute in Überlingen am Bodensee weitere Verträge unterzeichnet. Und diese Iris-T SLM/SLS units/launchers/Flugkörper bald in der 🇺🇦! pic.twitter.com/vPYRMQ8vjE — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 26, 2023

Нагадаємо, що у середу, 24 травня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою.

У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.