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Системи Iris-T скоро будуть в Україні, — Макеєв

26 травня 2023 22:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Системи Iris-T скоро будуть в Україні, — Макеєв
Пускові установки Iris-T. Фото: armyinform
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 травня, посол України у Німеччині Олексій Макеєв опублікував фото на фоні військової техніки. Він повідомив, що пускові установки Iris-T SLM/SLS, які знаходяться за його спиною, скоро будуть в Україні. 

Про це інформує посол України в Німеччині Олексій Макеєв у своєму Twitter.

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"ЗРК Iris-T від DiehlDefence українці називають "Іриска". Вони вже врятували кілька українських життів. Контракти підписані сьогодні в Юберлінгені на Боденському озері. І ці пускові установки Iris-T SLM/SLS незабаром з’являться в Україні!" — написав Олексій Макеєв.

Нагадаємо, що у середу, 24 травня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв анонсував, що скоро танки Leopard передадуть до українських військових. Також він опублікував відео з військовою технікою.

У вівторок, 23 травня, Федеральний уряд Німеччини оголосив, що оновив перелік військової допомоги для України. Туди, зокрема, увійшли дрони, автомобільна техніка та радар ППО TRML-4D.

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