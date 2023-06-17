Ситуація критична: в окупованому Маріуполі працівники водоканалу почали страйкувати

Люди вийшли на мітинг в Маріуполі. Фото: Reuters

У тимчасово окупованому Маріуполі водії місцевого водоканалу почали страйкувати через невиплату зарплати протягом двох місяців. Ситуація на Донеччині стає критичною.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

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Не вистачає чоловіків

Через те, що Росія проводить незаконну мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, там не вистачає чоловіків для певних видів діяльності, а саме:

шахтарів,

металургів,

інженерів,

будівельників,

слюсарів,

водіїв,

лікарів та інших спеціальностей.

Яка ситуація в окупованих населених пунктах Донецької області

В Центрі зазначають, що ситуація є критичною, адже ціни весь час підвищуються.

"Комунальні послуги зросли на 20%, паливо на 20%. Продукти першої необхідності за пів року зросли від 20 до 45%", — додають у повідомленні.

Також Центр спротиву закликає місцеве населення допомагати наближенню деокупації українських міст і передавати дані про ворога. Це можна зробити, скориставшись телеграм-ботом спротиву.

Цинізм російських окупантів

Раніше стало відомо, що в окупованому Маріуполі поблизу зруйнованого драматичного театру ворог збирається відкрити дитяче кафе. Така інформація з’явилася у Telegram-каналі псевдомера Маріуполя Олега Моргуна.

Будівництво розважальних закладів на кістках загиблих маріупольців — це вже звична норма окупанта. До чергового такого кроку ворог вдається, заявивши про відкриття дитячого кафе поблизу зруйнованого драмтеатру.

"У сквері біля драмтеатру будівельники упорядковують будівництво колишнього грузинського ресторану. За домовленістю із губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим тут після реконструкції відкриємо дитяче кафе", — написав псевдомер Маріуполя Олег Моргун.

Нагадаємо, у четвер, 15 червня, українські військові просунулись вперед поблизу міста Вугледар. Бойові дії просуваються на Маріупольський напрямок.